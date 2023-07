Dall'intervista di Donnya ilBianconero:- Sembra che Dean e tutta la famiglia abbia un rapporto speciale con la Juventus. Come si è creato e quanto è stato importante per il rinnovo?“Ci sentiamo parte della famiglia Juve, quindi la scelta sul rinnovo è stata semplice. Non c'è stato nemmeno l'1% di ripensamenti, nessuna idea di lasciare la Juve. Il calore del club e della gente è molto importante per le prestazioni. Questo è il posto migliore per Dean in questo momento”.