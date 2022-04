Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha parlato così a Tuttosport:



POST CAMPO DI BONUCCI - "Noi siamo molto legati ai Chiellini, i nostri bimbi sono cresciuti insieme. Quando fai una scelta devi ponderare bene, prima vengono le persone. Leo invece ha ben in mente quello che vuole fare dopo. Non ho dubbi che rimanga nel mondo del calcio, cambiando ruolo. Per Leo il calcio è la vita. Dietro a una scrivania no, lui ama il campo, vuole fare l’allenatore. Mi dice sempre “quando farò il tecnico mi dovrai ricordare...”».