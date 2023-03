Le parole dia Dazn:CON ALLEGRI - "Parliamo spesso via messaggio. Abbiamo un ottimo rapporto da anni. Scherziamo abbastanza, la battuta arriva sempre via messaggio, via qualche amico comune. Però adesso devo rispettare la sua tristezza, frustrazione, dico solo che mi piace tanto la sua squadra e sono contento di questa distanza ora. Anche con la penalizzazione, è una squadra che minaccia, possono vincere 5-6-7-10 partite di fila".