Lo vuole la Juventus. Come racconta Gazzetta,a Torino è stato giovanissimo in visita e ha rischiato di anticipare il compagno. Alla fine, però, il Monaco nel 2020 ha bruciato tutti sul tempo. Compresi altri club italiani. «Lo voleva la Roma, poi lo avevamo venduto alla Lazio per 5 milioni, ma ci sono stati problemi nelle visite mediche. Poco male - racconta Milos Vazura, il gm del Partizan - perché tre mesi dopo lo abbiamo ceduto al Monaco per 10. Adesso Pavlovic gioca la Champions con il Salisburgo e in un paio di anni al massimo sarà in un top club della Premier».