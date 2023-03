Nel finale disembrava riproporsi un copione già scritto, recitato e andato in scena. La squadra di Massimiliano Allegri che non segue le indicazioni, gli avversari che recuperano palla e danno il via a un’azione pericolosa; il tecnico livornese che si toglie il soprabito e imbufalito corre verso gli spogliatoi. Questa volta, però, niente spoiler e finale a sorpresa: si termina con un’esultanza, la prima in Serie A di Matias, e la partita che di fatto si chiude sul 4 a 2.Sì, perché il tecnico in quel momento invitava i giocatori ad andare sulla bandierina, far scorrere il tempo e anestetizzare il match, impedire che la Samp potesse recuperare palla, ripartire e provare a pareggiare. Questione di esperienza e gestione dei momenti del match, ha ripetutoti in più occasioni l’allenatore. Un episodio che non è passato inosservato e ha fatto discutere i tifosi sui social che, in diversi, hanno ironizzato su questa sorta di “insubordinazione” che ha portato al gol.