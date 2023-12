Andrea Cambiaso, protagonista anche del match contro il Napoli grazie all'assist per Gatti, poteva oggi vestire una maglia diversa da quella della Juve, come aveva raccontato il suo agente, Bia: "C'erano un paio di italiane come Bologna e Fiorentina ma anche il Milan e tre o quattro di Premier. La Juve però lo avrebbe venduto solo per 25-30 milioni. Cherubini e Manna ne hanno speso 9 per prenderlo dal Genoa. In quell'estate del 2022 hanno anticipato anche l’Inter. Ausilio lo voleva fortemente, ma i nerazzurri non potevano chiuderlo e la Juve si è inserita”.