L'edizione online di Repubblica sposta l'attenzione sul centrocampo bianconero: "Nelle ultime uscite, Pirlo ha lavorato molto soprattutto sul centrocampo, arretrando Arthur davanti alla difesa, sguinzagliando McKennie, riportando Rabiot nella sua posizione di mezzala. Adesso ai suoi centrocampisti chiede anche gol ("Ci stiamo lavorando") ma soprattutto personalità e precisione: "Siamo la squadra con il maggior numero di passaggi riusciti: significa che abbiamo una buona gestione della palla e che riusciamo a tenere il possesso in modo ottimale. Dobbiamo migliorare perché abbiamo ampi margini di farlo, ma ci vorrà pazienza, perché i calciatori si stanno impegnando in un calcio diverso dal passato. All'Olimpico noi abbiamo immaginato la partita con il loro classico 3-5-2 con la difesa molto accorta: dovremo fare una partita attenta e sbagliare poco tecnicamente in mezzo al campo per non dare spazio ai loro contropiede".