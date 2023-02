Le parole dia Espn Argentina:CON ALLEGRI – “Ieri mi sono chinato perché sentivo tirare dietro, mi ha chiesto come stessi e ho detto che ce la facevo, ma mi ha cambiato lo stesso. Non ci sono rimasto proprio bene, oggi ci ho parlato e mi ha detto che voleva prendersi cura di me, che tra poco ci sarà un’altra partita importante. Da parte mia è comprensibile questo”.