Doppia sessione di allenamento per la Juventus in questi giorni a Los Angelese, dove questa notte sfiderà il Milan in amichevole. Un retroscena su come stanno andando questi allenamenti lo racconta Tuttosport, "Allegri spesso interrompe le sedute per riportare il gruppo alla massima attenzione e cerca la perfezione." Il tecnico quindi vuole massima concentrazione da parte della squadra.