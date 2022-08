Denisè stato uno dei nomi più chiacchierati della sessione estiva di calciomercato in casa. Infilato in diverse trattative, a raccontare un retroscena è il Corriere dello Sport: "Occhio poi alla posizione di Denis Zakaria, tutt'altro che incedibile. Lo svizzero non ha gradito i segnali da parte del club che lo ha prima proposto all'interno di potenziali operazioni allargate (vedi quella per Alvaro Morata con l'Atletico Madrid) e poi messo sul mercato in attesa di club interessati: non mancano le richieste, da Monaco e Nizza a Dortmund e Leverkusen, molto se non tutto dipenderà dal giocatore".