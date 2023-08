Come racconta Gazzetta,si è preso la Juventus. In poche settimane, dalla tournée in America al debutto in Serie A di Udine, fino allo spezzone giocato domenica contro il Bologna, quando Massimiliano Allegri sull’1-1 l’ha gettato nella mischia, preferendolo a Kean, Miretti e Kostic, per provare a vincere la partita. Bell’attestato di stima. Per Kenan non è tanto una questione di soldi, quanto di fiducia: a 18 anni l’importante è sentirsi accompagnato nella crescita da un progetto tecnico ad hoc. E la Juve, dopo i mugugni di marzo, ha accontentato Yildiz in tutto per tutto.