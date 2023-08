"Non era convinto di essere pronto per giocare, forse aveva un po’ di timore che si ripresentasse il dolore, ma appena ha accarezzato il prato dello stadio di Orlando le preoccupazioni si sono dissolte", questo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport su Dusan Vlahovic. Anche Allegri ha confermato che il serbo non fosse sicuro di poter giocare ma il campo ha poi detto altro.