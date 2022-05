Come racconta Gazzetta, in quella manciata di minuti di lavoro supplementare c’è tutta la mentalità di Vlahovic, che nonostante la stanchezza non vuole mai smettere di migliorare. La condizione in questo momento non è al top, Dusan però vuole provare ad esserlo per la finale di Coppa Italia: 7 giorni per tornare a brillare come quando a gennaio è arrivato in bianconero. La cura di Allegri prevede, oltre alle lezioni fuori orario, anche un po’ di leggerezza.