Pirola è un elemento su cui l'Inter punta tantissimo ed è apparso evidente lo scorso 3 maggio quando a pandemia contenuta il talento originario di Carate Brianza si è recato in sede per firmare il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025 (ufficializzandolo sui propri canali social). Un contratto lungo e importante che lega il suo futuro alla squadra nerazzurra e che lo blinda allontanando l'interesse concreto della Juventus, che aveva provato lo 'scippo' a scadenza prima della firma. Nulla da fare per Paratici perché l'Inter ha un progetto importante attorno a lui: lo racconta Calciomercato.com.