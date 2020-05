Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus ha tentato di aprire una trattativa con il Brescia per Andrea Cistana, giovane difensore centrale che quest'anno ha esordito in Serie A. I bianconeri avrebbero chiesto informazioni su Cistana fin da settembre, anche se poi la trattativa non è andata in porto. Attualmente, il giocatore sembra essere uscito dai radar bianconeri ed è invece nel mirino del Napoli, che nelle ultime settimane ha provato ad insistere anche se c'è distanza tra domanda e offerta.