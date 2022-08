Saranno necessari almeno venti giorni per rivedere Wojciechin campo. Il portiere della, migliore in campo nell'amichevole di domenica contro l'Atletico Madrid, è stato infatti costretto a fermarsi a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il problema, per la verità, era già stato segnalato circa una settimana fa: gli esami di rito, però, non avevano rilevato nessuna lesione, pertanto sia i medici che lo stesso Szczesny avevano dato l'ok per continuare a giocare. Oggi la tegola, con l'aggiunta di un altro infortunato nell'infermeria bianconera a una settimana dal debutto in campionato contro il Sassuolo.