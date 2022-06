Interpellato da un utente su Twitter sul mercato della Juventus, il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato di alcuni obiettivi - veri o presunti - della società bianconera: "Pogba se va al Psg sarebbe un'altra beffa dopo Rudiger e Perisic? Pogba - se davvero fosse così e non lo è al momento - sarebbe una beffa. Rudiger e Perisic invece invenzioni mediatiche: il primo mai stato vicino (altro che quadriennale già firmato) visto che era in parola col Real da gennaio e il croato non era un obiettivo di Cherubini".