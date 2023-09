Il Corriere dello Sport spiega la mancata conferma di Nicolònella rosa della Juventus.Durante la tournée negli Stati Uniti con la Vecchia Signora, rimediò una una lesione muscolare, rientrò in Italia per sottoporsi a controlli e iniziare le cure. SI parla di fine luglio. Lo stop fu quantificato in 10-15 giorni, i tempi coincidevano con uno stiramento di primo grado. Rovella non era ancora stato trattato dalla Lazio, Sarri voleva Ricci. E il play, rientrato dal prestito al Monza, credeva di potersi giocare delle chance come prima alternativa a Locatelli. La strada, invece, era sbarrata.