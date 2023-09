ha fatto causa alla Juve per 19 milioni, ma la Juve non é preoccupata. Come riporta Tuttosport: " quando Ronaldo è andato al Manchester United, negli ultimissimi giorni del mercato estivo 2021, ha firmato un documento nel quale afferma di non avere più alcuna pendenza con la Juventus che, quindi, non gli sarebbe debitrice di alcuna cifra. E questo foglio è una zavorra ancora più pesante per la richiesta di Cristiano che, in quel frangente, non era obbligato a firmare, ma poteva recriminare i 19 milioni lordi cui aveva rinunciato nel periodo del Covid".