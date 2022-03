Il rinnovo di Paulo Dybala, la spinta per Zaniolo e l'idea Giacomo Raspadori. Piano che è sempre più un progetto per la Juventus, perché il 22enne sta convincendo i bianconeri sotto tutti i punti di vista. Quello che non dicono i numeri (29 presenze, 9 gol e 5 assist con gli emiliani) lo racconta il “campo”, sottolinea Tuttosport. E ancora: "Giocate stile Mertens e mentalità alla Chiellini, considerato un modello da seguire per abbinare la carriera da professionista agli studi universitari. Raspadori è stato promosso dal punto di vista tecnico e umano. Quest’ultimo aspetto è tutt’altro che marginale per i dirigenti bianconeri, a caccia di eredi anche comportamentali e caratteriali dei vari Chiellini e Bonucci. Proprio i senatori della Juventus, compagni dell’emiliano nell’Italia, stravedono per Giacomino". Non c’è ancora una trattativa fra i club, ma la Juventus ha cominciato a muoversi... Difficilmente sarà un’operazione inferiore ai 40 milioni.