Come racconta il Corriere dello Sport, dopo il blitz torinese di, uomo mercato del, sembrava ormai questione di tempo e pure dalla Continassa filtrava la convinzione che alla fine Rabiot e il club inglese avrebbero raggiunto un accordo. Ma la richiesta della mamma-agente Veronique, non è mai calata: servono 10 milioni netti di ingaggio con i bonus per quattro anni, oltre a una ricca commissione.