Un ritorno per Rabiot? In Inghilterra Adrien avrebbe potuto iniziare a giocare da professionista, visto che a soli 13 anni fu accolto al centro di formazione del City. E a Manchester Adrien si spostò con i famigliari. L’esperienza però non durò a lungo e, dopo sei mesi, la famiglia decise di tornare in patria. Rabiot in Francia ha spiccato il volo ripartendo dall’accademia del Psg, dove Ancelotti gli permise di esordire in prima squadra nel 2012 e di crescere al fianco di Motta e Verratti, facendone così uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.