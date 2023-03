Sky Sport ha rivelato un retroscena di mercato su Paul, legato contrattualmente allaper altri tre anni: in scadenza con il, il Polpo aveva ricevuto una chiamata dal, dove a volerlo era soprattutto Pep. Lui, però, ha rifiutato la proposta per tornare a Torino e vivere una seconda esperienza in bianconero, che finora non è mai decollata.