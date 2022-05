Come racconta Gazzetta, a convincere Pogba è stato il progetto: il francese allo United cambiava spesso ruolo e funzioni e anche per questo ha faticato a brillare. Alla Juve si riprenderà il ruolo di totem del centrocampo. Quando se ne andò Pogba lasciò senza padrone la maglia numero 10, che poi finì sulle spalle dell’amico Paulo Dybala. Gli sarebbe piaciuto giocare di nuovo con lui, ma la Joya non sarà più bianconero la prossima stagione e il Polpo potrebbe raccoglierne l’eredità.