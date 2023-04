Risultati negativi e nervosismo, inevitabile che in questo scenario aumentino le voci sul futuro di Massimiliano. Tra gli allenatori che potrebbero prendere il suo posto, diversi tifosi, soprattutto sui social, avanzano il nome di Raffaele. Il retroscena é che, in estate, contatti tra l'allenatore e la Juventus ci sono stati. Palladino, infatti, era nella rosa di nomi per allenare l'Under 19 bianconera, poi affidata a