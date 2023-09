Tra i profili con più potenziale nella Juve Next Gen c'è Nonge, che è andato in tournée con la prima squadra. Di lui ne ha parlato Gazzetta.it: "avrebbe talento e personalità per fare il salto in prima squadra. Ma già nella passata stagione ha presentato qualche limite caratteriale di troppo, tanto da aver rimediato di tanto in tanto alcuni provvedimenti disciplinari a suo carico. Quest’anno in seconda squadra è tra i più attesi, il suo percorso sarà da verificare strada facendo: il potenziale ci sarebbe, forse ha solo bisogno di tempo".