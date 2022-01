1









"Allagri a Morata ha detto: resti". Apre così Tuttosport, che prosegue scrivendo: "In Spagna si sono spinti molto in là sulle indiscrezioni dei tempi del trasferimento di Morata. I più ottimisti parlavano addirittura di visite e firma già domani, quando il Barcellona giocherà contro il Linares in Coppa del Re. Più realisticamente Xavi, che stima Alvaro per la sua duttilità, potrebbe sperare di averlo il 12 gennaio, quando il Barcellona giocherà a Gedda la semifinale della Supercoppa spagnola contro il Real Madrid. Ma, ancor più realisticamente, i catalani devono attendere che la Juventus individui l’alternativa per l’attacco. Ieri Massimiliano Allegri si è confrontato con Alvaro, ribadendogli la stima personale e la fiducia dell’ambiente".