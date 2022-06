Non si può certo dire che non ci abbia provato. La Juventus ha tentato in ogni modo a trattenere Alvaro Morata, a riscattarlo ad un prezzo vantaggioso, oppure prolungare e riformulare il prestito. Secco no dal lato Atletico Madrid che, adesso, sta ragionando sul trattenere l’attaccante, affinché occupi lo slot lasciato libero da Suarez.



Come racconta calciomercato.com, sono stati in tutto tre i tentativi della Juventus, tutti andati a vuoto. Il primo: accantonata la cifra dei 35 milioni per il riscatto, precedentemente fissata, i bianconeri hanno fatto un tentativo per 15 milioni, ma i Colchoneros non sono intenzionati a scendere sotto i 26-27. Il secondo: nuovo prestito oneroso da 10 milioni a stagione più 10 milioni per il riscatto, più bonus; anche in questo caso il muro del club spagnolo. Terzo tentativo: un parco di contropartite a cui attingere, Moise Kean o Daniele Rugani, Adrien Rabiot o Arthur, persino Denis Zakaria. Anche in questo caso, no secco dell’Atletico.