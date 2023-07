Sergejresta nel mirino dellaper questa sessione di calciomercato. I bianconeri forti di un accordo già raggiunto con il giocatore puntano a strapparlo alla Lazio per circa 30 milioni, considerando che il suo contratto con la società biancoceleste è in scadenza al termine della prossima stagione. Il presidente Lotito dal canto suo ne chiederebbe almeno 30 per lasciare partire il giocatore. Come riferisce l'edizione odierna de Il Tempo.Il centrocampista serbo però non vede l'ora di trasferirsi a Torino, infatti nonostante alla fine della settimana inizi il ritiro biancoceleste Sergej avrebbe già salutato i compagni con la speranza di partire per il capoluogo piemontese il prima possibile. Restano vive quindi le trattative tra la dirigenza della Juventus e quella biancoceleste alla ricerca di un accordo che metta tutti d'accordo.