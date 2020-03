Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche la Juventus era tra le squadre che potevano prendere Dries Mertens a parametro zero la prossima estate. Il belga non ha ancora rinnovato con il Napoli, ma il suo "no" ai bianconeri è arrivato proprio in previsione di un prolungamento con la società partenopea, per la quale dovrebbe giocare ancora due anni. Mertens è stato quindi proposto alla Juve, ma la sua volontà ha inciso sulla decisione finale, anche se ad accoglierlo a Torino avrebbe ritrovato Maurizio Sarri.