Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rivelato in queste ore un retroscena che riguarda Dries Mertens: “La Juventus a sorpresa aveva fatto una proposta a Mertens. Lo volevano in bianconero, c’è stata un’offerta ma lui ha risposto: “Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado“. Higuain invece accettò. Devo dire che anche Cavani non era convinto all’epoca della Juventus e neanche in estate era convinto per il legame che ancora ha col Napoli”. IL RETROSCENA - Un retroscena, questo, che cozza con le notizie arrivate in primavera. Mertens sembrava ormai convinto di andare via da Napoli: troppa, la distanza tra la sua richiesta e l'offerta di De Laurentiis. Si era interessata anche la Juventus, con Sarri all'epoca saldissimo in panchina, in attesa di ricominciare la stagione e di ripartire proprio dal rush finale scudetto. Alla fine, non se ne fece nulla. Sempre per una questione d'amore.