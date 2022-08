Chi conosce benegiura che è un gran talento, per alcuni il miglior gioiellino italiano. Attaccante classe 2004, la Juventus l'ha preso dal Vicenza per 2,5 milioni di euro superando la concorrenza di Roma e Borussia Dortmund. I tedeschi lo seguivano già da un anno, ma chi è stato davvero a un passo dal giocatore è il Milan: la trattativa era ai dettagli, poi è saltato tutto per il mancato accordo sulle commissioni al padre.