Come racconta Gazzetta, Alexisha parlato del club bianconero anche con le persone più care. In primis il padre Carlos, ex nazionale argentino (3 presenze) negli anni Novanta e compagno di squadra di Diego Armando Maradona al Boca Juniors. È lui, con l’agente- amico di famiglia, a curarne gli interessi. E a proposito di famiglia, Mac Allister ha già il passaporto comunitario. Papà Carlos ha origini scozzesi e irlandesi, ma da parte di mamma Silvina ecco le radici italiane di Alexis. Più precisamente di Belmonte del Sannio (Isernia), Molise. Paese da cui erano emigrati gli antenati della nonna Maria Elida Garcia.