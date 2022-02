Quante squadre su Kulusevski! A voler puntare sulla sua rinascita a gennaio non è stato però solo il Tottenham, come rivela Calciomercato.com. La stessa Atalanta, infatti, si era informata con la Juve per il possibile prestito del classe 2000. Dalle parti di Zingonia Kulusevski era arrivato poco più che bambino, lì si era allenato ed era cresciuto fino a diventare un talento cercato da molti top club. La Dea poteva offrire allo svedese l'ambiente giusto per ritrovare la serenità persa a Torino, ma solo con un prestito fino a giugno. L'offerta degli Spurs, invece, comprendeva anche un diritto di riscatto e ha convinto la Juve, alla ricerca di fondi dopo l'investimento per Vlahovic. Niente ritorno a Bergamo, ma una nuova avventura a Londra: il viaggio di Dejan prosegue in Premier.