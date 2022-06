Come racconta Gazzetta, la Juve pensa a Kostic, con una certezza. Se l’affare si farà, non si chiuderà in volata. Il trauma di un anno fa è ancora vivo. Kostic parlò con la Lazio per settimane, identificato da Tare come rinforzo per Maurizio Sarri. Quando tutto sembrava pronto per l’annuncio, ecco il grande giallo di fine calciomercato. Eintracht e Lazio non si accordarono per qualche dettaglio su costo del trasferimento e bonus, tra versioni contrastanti sull’invio dell’offerta.



Si è scritto che l’Eintracht, per non cedere il calciatore, avrebbe dato alla Lazio un indirizzo mail appositamente sbagliato per l’invio della proposta. E anche che la Lazio, in quell’indirizzo, dimenticò una K nel dominio eintrachtfrankfurt.de.