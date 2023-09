Kouadioè uno tra i principali obiettivi di mercato dellaper sostituire Paul, ma in generale per rinforzare quello che sarà il centrocampo del futuro. Come rivelano i colleghi di Calciomercato.com, in realtà i bianconeri seguono il giocatore delda diverso tempo, tanto che nel gennaio 2022 era a un passo dal trasferimento a Torino: allora, invece, arrivò Denis