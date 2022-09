Porte girevoli nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.Arek è subentrato e ha deciso la partita, come fosse la missione più semplice del mondo. Di sicuro, è la missione per cui è stato acquistato: essere un supporto o il sostituto diretto di Vlahovic. Come racconta il Corriere dello Sport, con lo Spezia Allegri aveva addirittura pensato di dargli una maglia da titolare. E medita di farlo di nuovo presto, prestissimo."La faccia triste dell'attacco bianconero" è senza dubbio Moise Kean. L'ex Everton e Psg, dopo un'estate passata alla ricerca di qualcosa di diverso, alla fine rimarrà a Torino e dovrà vedersela con un reparto diverso, tra acquisti e addii (in particolare, quelli di Dybala e Morata).