Il gol di ieri sera è di quelli pesanti, da tre punti. Fondamentale per la Juve, per la quinta vittoria consecutiva, ma non solo. Anche per il morale, dei bianconeri e dello stesso Moise, che ora ha trovato più continuità, anche nel gol. Allegri lo conosce bene e sa quando schierarlo dal primo minuto o partita in corso per farlo diventare decisivo al netto di una media-gol non certo da bomber.- Come scrive calciomercato.com, i prossimi saranno mesi importanti per la carriera di. L’attaccante vuole riprendersi la Nazionale e guadagnarsi la fiducia della Juventus, dopo che la scorsa estate aveva declinato una ricca offerta del Nottingham Forrest perché nella sua testa c’è la convinzione di poter determinare in un club di prima fascia come quello bianconero. La prossima estate dovrà essere riscattato dall’Everton per 28 milioni più 3 di bonus. Un passaggio fondamentale sarà anche il confronto, previsto con l’arrivo della primavera, tra la Juventus e Rafaela Pimenta, manager del giocatore. Moise ora pensa al campo e a convincere Allegri, la strada intrapresa è quella giusta.