Emerge un retroscena nell'ormai lunga storia di rincorse trae la. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui potrebbe esserci un incastro perfetto che porterebbe volentieri l'attaccante argentino in bianconero: "La Juve? Prende tempo. Di no a Icardi non l'ha mai detto e forse non lo dirà mai, tanto più se le condizioni dovessero trasformarsi in qualcosa di simile a un grande saldo: è stato riscattato per 50 milioni un anno fa, ha contratto lungo (2024) e pesante (9 milioni netti), gratis non può quindi esserlo. Ma immaginare un prestito o uno scambio si può. La Juve però in questo momento non può nemmeno dire di sì. Non può essere lui una quarta punta, solo in caso di partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe esserci lo spazio (non solo a bilancio) per uno come Icardi, che pure dovrebbe ridursi l'ingaggio".