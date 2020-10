Un'idea di mercato, forse di più. Come racconta Calciomercato.com, le parti sono state vicine. A chi ha sondato il terreno come la Juve, l'Atalanta è stata chiara: ha rifiutato oltre 30 milioni dal Lione per Gosens, ecco perché per meno di 40 milioni non si sarebbe seduta a un tavolo con nessun club ritenendo Robin uno dei migliori esterni in circolazione. Tra le perplessità nel vederlo in una difesa a quattro e il prezzo molto alto, la Juve ha frenato a inizio mercato, una storia di giugno e inizio luglio quando poi la dirigenza bianconera ha spostato il mirino su altri obiettivi.