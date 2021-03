Calciomercato.com riporta un retroscena curioso su Ferran Torres, oggi al Manchester City. I bianconeri lo avevano fatto seguire a lungo, con relazioni sempre entusiaste. E un anno fa, di questi tempi, avevano praticamente bloccato Ferran. Poi, però, al momento delle offerte ufficiali e di ratificare l'operazione, tutto saltò. Non per un problema di cifre, ma di pagamenti: la Juventus avrebbe voluto dilazionare il pagamento dei circa 25 milioni di euro chiesti dal Valencia in più anni, mentre gli spagnoli - da qualche anno in crisi economica e con la situazione aggravata dal Coronavirus - volevano incassare nel minor tempo possibile. A quel punto l'inserimento del City di Guardiola. Il resto? E' storia...