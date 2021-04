Come racconta Calciomercato.com, non sarà facile portare via Paulo Dybala dalla Juventus. Riguardo a un possibile scambio con Icardi e dunque con il Psg, CM sottolinea come ​i club siano entrambi interessati sebbene ci sia bisogno di trovare una quadra sulle rispettive valutazioni. Icardi alla Juve direbbe di sì ma l'ingaggio resta un ostacolo, Dybala ancora non si rassegna alla cessione e i rapporti col club non sono mai stati così poco sereni. Da qualche parte in ogni caso bisogna cominciare. E sull'asse Juve-Icardi ci si parla spesso, volentieri.