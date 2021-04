Come raccontato da Gazzetta, Paulo Dybala è al lavoro per tornare al top della forma. La fretta è una cattiva consigliera e stavolta l'argentino non vuole farsi prendere dalla frenesia. Il quotidiano rivela inoltre dell'attenzione del 'dieci': ha analizzato gli errori nella partita con l'Atalanta, così da comprendere come poter essere più utile per i compagni. Poi ha chiuso con una seduta lunga con il fisioterapista, così da "eliminare le scorie dei 60 minuti abbondanti giocati tutti di fila". Del resto, mancava all'appello da oltre 100 giorni. E un po' di tensione sulla tenuta fisica era naturale e scontata. Finora, tutto procede perfettamente.