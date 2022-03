Tutto pronto per il ritorno in campo di Dybala: il campione argentino ha accelerato il recupero e finalmente tornerà a vivere il campo, a respirare l'aria dello Stadium e in particolare la musica della Champions League. Sì, ci sarà contro il Villarreal e stavolta può partire anche dal primo minuto. Anche grazie a un ulteriore "impegno" sottoscritto dall'attaccante. Dybala vuole giocare mercoledì, la Joya ci crede e infatti ha proseguito con la fisioterapia anche a casa, per agevolare il recupero.