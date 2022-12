Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus e in particolare Massimiliano Allegri potranno contare su un Di Maria carico dopo la vittoria del Mondiale. L'argentino tornerà a Torino con molto entusiasmo e questo potrebbe essere il fattore decisivo per vederlo al top anche in bianconero. Allegri ci spera, sarà lui l'arma in più.