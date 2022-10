Angelè arrivato e si è preso lasubito sulle spalle. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera però al momento del suo arrivo alcuni compagni erano scettici. Infatti, vedendo l'argentino come chiuso e riservato fuori dal campo non pensavano potesse essere un leader, al contrario El Fideo si è rivelato una dei trascinatori della Vecchia Signora in campo.