Sempre più apprezzato all'interno dell'ambiente bianconero: è un momento d'oro per Danilo. Come racconta Gazzetta, Sarri lo apprezzava, Pirlo gli ha fatto fare il salto di qualità, Allegri lo considera prezioso anche per la sua duttilità. Nello spogliatoio fa da collante tra nuovi e vecchi, una specie di senatore aggiunto che striglia, incoraggia, consiglia. Ci sono momenti in cui la testa, e anche l’esperienza, possono fare la differenza. Danilo ci ha messo tutte e due.