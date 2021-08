. La seconda lo ha rilanciato, la terza deve consacrarlo. Con Massimiliano Allegri perinizia un nuovo percorso, in cui essere assoluto protagonista. Il brasiliano, che nel frattempo ha cambiato numero dal 13 al 6, in onore di una leggenda bianconera come Gaetano Scirea, si sente e vuole essere sempre più leader della Juve. Grande affidabilità in campo e fuori, questo vuole garantire anche al nuovo tecnico.Senso di responsabilità e appartenenza ai colori bianconeri, Danilo ha sempre espresso la chiara volontà di continuare a scrivere nuovi capitoli della sua avventura alla Juventus. Come scrive calciomercato.com, nonostante più di un club europeo si fosse attivato su di lui nelle scorse settimane. Il Bayern Monaco aveva manifestato un interesse concreto, c’erano stati dei contatti. Ma la richiesta di oltre 30 milioni fatta dal club bianconero era chiaro un segnale di come Danilo sia un giocatore imprescindibile anche per Allegri.