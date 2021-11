Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, laaveva messo gli occhi sugià nel 2019. "L’assalto è deciso - si legge -. Stavolta Paratici arriva a offrire 40 milioni più Demiral e Spinazzola (a scelta della Fiorentina uno definitivo, l’altro in prestito). Tutto finisce, però, nel nulla, anche perché i Della Valle stanno già trattando la cessione del club a Commisso e non vogliono depauperare il valore tecnico della squadra. Così, nel mercato di gennaio rifiutano anche 38 milioni di euro dal Manchester United per Nikola Milenkovic".