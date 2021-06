"A essere sinceri, senza paura di essere smentito, avevo un accordo di massima con l'allora dg bianconero Fabio Paratici per 40 milioni più uno tra Demiral e Spinazzola ceduto alla Fiorentina a titolo definitivo e l'altro in prestito. Sì, il cambio di proprietà fece saltare tutto". A raccontarlo è Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, a Tuttosport.